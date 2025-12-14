Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Предприниматель регистрирует товарный знак «Пермские посикунчики»

Патентный поверенный Кирилл Логинов подал заявку на регистрацию товарного знака «Пермские посикунчики». Информация об этом опубликована на сайте znakoved. Господин Логинов рассказал «Ъ-Прикамье», что планирует проект в сфере общественного питания.

Фото: Znakoved

Бизнесмен уточнил, что в большей степени регистрируется не название, а изобразительный элемент. «Словосочетание «пермские посикунчики» не обладает различительной способностью, то есть является неохраняемым словесным элементом. Иными словами может использоваться любым лицом без регистрации в качестве товарного знака», - пояснил поверенный.