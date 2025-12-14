В Запорожской и Херсонской областях начались перебои с электричеством после ударов ВСУ

В ночь на 14 декабря ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области, повредив высоковольтную линию электропередачи «Джанкой — Мелитополь». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо Telegram-канале.

В результате аварии более 330 тыс. жителей в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований остались без электричества. Повреждение крупной магистральной линии затронуло значительную часть территории Херсонской области. Владимир Сальдо отметил, что благодаря оперативной работе специалистов Черноморского регионального диспетчерского управления и бригад оперативных служб уже к 2:50 мск электроснабжение было восстановлено по резервной схеме. В настоящий момент продолжается поэтапное подключение абонентов к электроэнергии.

Также в ночь на 14 декабря в ряде населенных пунктов Запорожской области также произошло отключение электроэнергии. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что почти 30 тыс. жителей остались без света из-за налета дронов ВСУ. Оперативные бригады проводят переключения на резервные источники питания.