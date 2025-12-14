На трассе М5 в Челябинской области затруднено движение из-за снегопада

В Челябинской области на 1776 километре трассы М5 затруднено движение транспорта. Причиной стали обильный снегопад и плохая видимость из-за метели, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ГАИ просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок, снижать скорость на дорогах и соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, избегать резких маневров, соблюдать правила дорожного движения и проверять готовность автомобиля к поездке во время снегопада.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», днем 14 декабря в Челябинской области прогнозировался сильный снегопад и заносы на дорогах.