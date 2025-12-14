В Ессентуках спасатели за сутки получили более 500 сообщений из-за непогоды

За сутки в Ессентуках на телефоны112 и горячей линии поступило более 500 обращений, связанных с последствиями непогоды. Об этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме. Обработано от гололеда более 30 улиц, ведется ликвидация последствий вчерашнего ветра.

«Управляющие компании и бизнес предупреждены. Еще раз напоминаем: необходимо контролировать ситуацию на прилегающих территориях»,— подчеркнул господин Крутников.

Мария Иванова