В Ессентуках спасатели за сутки получили более 500 сообщений из-за непогоды
За сутки в Ессентуках на телефоны112 и горячей линии поступило более 500 обращений, связанных с последствиями непогоды. Об этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников в своем Telegram-канале.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме. Обработано от гололеда более 30 улиц, ведется ликвидация последствий вчерашнего ветра.
«Управляющие компании и бизнес предупреждены. Еще раз напоминаем: необходимо контролировать ситуацию на прилегающих территориях»,— подчеркнул господин Крутников.