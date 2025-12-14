Из-за непогоды в Саратовской области повреждены кровли школ, больниц и домов

В пяти районах Саратовской области из-за неблагоприятной погоды повреждены 14 кровель школ, больниц, частных и многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

В Саратове были повалены 132 дерева — их уже убрали с проезжей части, сообщил губернатор. Повреждены 33 участка газовых труб и 78 линий электропередачи. Подача энергии уже восстановлена по некоторым адресам, специалисты продолжают работы.

На участках шести федеральных трасс в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах продолжают действовать ограничения из-за снежных заносов и ДТП. С участка трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения эвакуированы 148 человек, в том числе 34 ребенка, сообщил Роман Бусаргин.

По всей Саратовской области к расчистке дорог и улиц привлечено свыше 1,4 тыс. единиц техники, написал губернатор. Менее чем за сутки израсходовано 18 тыс. тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов.