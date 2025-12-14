Пермский лыжник отобрался на Олимпиаду

Уроженец Прикамья Савелий Коростелев прошел квалификацию на Олимпийские игры 2026 года. На этапе Кубка мира — 2025/26 в Давосе воспитанник пермской школы лыжных гонок в спринте не сумел попасть в число 30 лучших, но его результата оказался достаточным для олимпийской квалификации с отставанием 8,32 секунды от лидера.

Сегодня Коростелев стартует на дистанции 10 км в Давосе. Следует отметить, что впереди у российских лыжников, прошедших квалификацию, дополнительные «проверки нейтральности», кроме того им будет необходимо получить приглашения от МОК.