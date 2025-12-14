На Дону за сутки два человека погибли в пожарах

За прошедшие сутки в Ростовской области два человека погибли при пожарах. В обоих случаях причиной стала неосторожность при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Волгодонске загорелась квартира в девятиэтажке на улице Энтузиастов. При тушении пожарные обнаружили тело 76-летней хозяйки квартиры. При жизни она передвигалась на инвалидной коляске.

В хуторе Верхняковском Верхнедонского района загорелась летняя кухня. В этот момент в доме находилась 62-летняя женщина-инвалид. Она отправилась продуктами горения.

Мария Иванова