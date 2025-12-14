Томичи собрались на пикет против запрета Roblox

В Томске проходит пикет, участники которого протестуют против запрета в России платформы Roblox. Мэрия санкционировала его проведение в сквере им. Владимира Высоцкого.

В сквере собралось несколько десятков человек. Большинство из них — юноши и девушки. Некоторые из них держат плакаты «Руки прочь от Роблокса!», «Roblox — нежная штучка. Играй, а не блокируй» и др. За протестной акцией наблюдает наряд полиции.

Как писал «Ъ», доступ к американскому игровому сервису Roblox был ограничен 3 декабря из-за выявления, по данным Роскомнадзора, большого количества материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, а также призывами к насилию.

Roblox — игровая онлайн-платформа, основанная в 2006 году. Она предоставляет возможность любому пользователю разрабатывать игры на внутриигровом движке и размещать их для общего доступа.

Валерий Лавский