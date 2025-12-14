По данным на 1 ноября 2025 года поголовье птицы в хозяйствах Кабардино-Балкарии увеличилось на 7,1%. Об этом сообщает администрация главы республики со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всего в регионе содержатся около 5 млн голов птицы. В хозяйствах населения содержатся 1,8 млн голов птицы, еще около 0,5 млн голов приходится на крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Более половины содержатся в сельскохозяйственных организациях республики. Численность птицы в сельхозорганизациях по сравнению с данными прошлого года выросла на 27%.

Мария Иванова