Сталинка на улице Пушкина в Казани может стать объектом культурного наследия

Жилой дом в Казани по улице Пушкина, 5/43, может быть внесен в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталинка на лице Пушкина в Казани может стать объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Сталинка на лице Пушкина в Казани может стать объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Пятиэтажное здание расположено на углу улиц Пушкина и Островского и построено в стиле сталинского ампира в период с 1949 по 1954 годы. Авторами проекта выступили архитекторы Павел Саначин и Георгий Солдатов.

Дом был возведен по заказу предприятия № 423 (в настоящее время завод «Радиоприбор») как жилой комплекс с административными и торговыми площадями. До возведения дома на этом месте располагались одно- и двухэтажные строения с магазинами и парикмахерской, согласно государственной историко-культурной экспертизе.

Влас Северин