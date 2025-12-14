Житель Белгородской области ранен при атаке БПЛА

Мирный житель ранен при ударе дрона по частному дому в селе Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Октябрьскую больницу. После того как пострадавшему окажут помощь, его доставят в городскую больницу № 2 Белгорода, написал Вячеслав Гладков.

В результате детонации дрона дом в Ясных Зорях загорелся. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС под прикрытием бойцов «БАРС-Белгород», сообщил губернатор.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 141 беспилотник над 14 регионами России. Из них три БПЛА сбили над Белгородской областью.