Почти 150 человек эвакуированы с заснеженной трассы в Саратовской области

С заснеженного участка трассы в Энгельсском районе Саратовской области эвакуированы почти 150 человек. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

К настоящему времени службы спасения доставили в пункты временного размещения 148 человек, в том числе 34 ребенка, сообщил господин Юрин. Для эвакуации задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход, работы продолжаются.

Людей эвакуировали из автомобилей, которые застряли в снежных заносах в районе села Безымянное. Их разместили в пункте временного размещения в селе Титоренко.

13 декабря из-за неблагоприятных погодных условий временные ограничения вводили на пяти федеральных трассах Саратовской области, сообщала пресс-служба Госавтоинспекции по региону. Юрий Юрин писал в своем Telegram-канале, что вчера вечером на трассе между Энгельсом и Безымянным автомобиль скорой помощи попал в снежный занос и застрял. Спасатели эвакуировали водителя и двух пациентов.