Казань вошла в список самых популярных городов для коротких поездок по России

Казань вошла в число десяти самых популярных городов России для коротких поездок. Об этом сообщают «Известия».

В целом по стране поездки продолжительностью от одного до трех дней составляют 70% всех путешествий. Самостоятельные туристы выбирают краткосрочные поездки в 82% случаев. Количество бронирований гостиниц на короткий срок увеличилось на 31% по сравнению с 2024 годом.

Отмечается, что особую популярность Казань приобрела среди жителей Москвы. Столица Татарстана входит в пятерку наиболее востребованных направлений для поездок выходного дня из Москвы, наряду с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Краснодаром.

Эксперты связывают рост популярности коротких поездок с возможностью быстрого восстановления сил и получения новых впечатлений. По их мнению, двух-трех дней достаточно для знакомства с основными достопримечательностями города и возвращения к работе с новыми силами.

Влас Северин