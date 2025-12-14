Полиция проводит обыски в университете Брауна после стрельбы

Полиция начала обыски в университете Брауна в американском штате Род-Айленд после того, как вооруженный мужчина застрелил по меньшей мере двух человек и ранил девятерых во время выпускных экзаменов в кампусе Лиги Плюща. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти. Ранее было известно о двух погибших и восьми пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полиция у входа в Брауновский университет Фото: Steven Senne / AP Фото: Steven Senne / AP Фото: Lily Speredelozzi / The Sun Chronicle / AP Следующая фотография 1 / 3 Полиция у входа в Брауновский университет Фото: Steven Senne / AP Фото: Steven Senne / AP Фото: Lily Speredelozzi / The Sun Chronicle / AP

Президент университета Кристина Паксон заявила, что огнестрельные ранения получили десять студентов. По ее словам, еще один человек пострадал от осколков, однако неизвестно, учится ли он в университете.

По словам заместителя начальника полиции Провиденса Тимоти Охары, подозреваемый — мужчина в черной одежде. В последний раз его видели выходящим из инженерного корпуса университета, где произошло нападение. Камеры зафиксировали, как подозреваемый уходил от здания, однако его лицо на видео неразличимо. Некоторые свидетели сообщили, что он мог быть в камуфляжной маске.

Девять человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии, сообщила представитель госпиталя Келли Бреннан. По ее словам, шестеро пострадавших нуждались в интенсивной терапии, но их состояние не ухудшилось. Еще двое человек находятся в стабильном состоянии, сказала она.

Стрельба произошла в здании Barus & Holley — семиэтажном комплексе, в котором располагаются инженерные факультеты и кафедра физики. Согласно сайту университета, в здании находятся лаборатории, аудитории и офисы.