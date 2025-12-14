В Удмуртии разыскали студентку, инсценировавшую похищение по указке аферистов

Полицейские Удмуртии разыскали студентку колледжа, инсценировавшую свое похищение по указке аферистов, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В начале декабря в полицию села Малая Пурга обратилась мать 18-летней студентки колледжа, сообщив о ее пропаже. Девушка ушла из дома, взяв мобильный телефон и банковские карты. В тот же день брату студентки позвонил неизвестный, сообщив о ее похищении и потребовав выкуп в размере 200 тыс. руб.

Полицейские установили местонахождение девушки в отеле Нефтекамска. Выяснилось, что она стала жертвой мошенников, которые под предлогом регистрации на сайте учебного заведения выманили у нее коды доступа и обманным путем заставили перевести 275 тыс. руб. Испугавшись, студентка выехала на такси в другой регион и инсценировала свое похищение. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Анастасия Лопатина