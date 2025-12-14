«Дочка» пермского ДСК банкротит лесозаготовительный завод в Соликамске
Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление ООО «Плитпром» о признании ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» (СЛЗК) несостоятельным. Сумма требований кредитора не уточняется. Следующее заседание по делу состоится 29 января, свидетельствует картотека суда.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, кредитором общества также может стать ПАО «Пермэнергосбыт». Параллельно с заявлением о вступлении в дело о банкротстве энергетическая компания 3 декабря подала иск о взыскании с СЛЗК 2,3 млн руб. задолженности за электрическую энергию, поставленную за минувший сентябрь. Кроме этого, свои требования заявила Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю. По состоянию на дату подачи заявления (29 сентября) общая сумма задолженности комбината перед налоговой составляет 6,9 млн руб.
Согласно картотеке суда, ранее ООО «Плитпром» уже обращался в суд с требованием признать соликамский комбинат банкротом. Зимой 2025 года сумма требований кредитора составила 5,4 млн руб. Однако 6 октября арбитраж отказал в удовлетворении требований и введении в отношении СЛЗК процедуры наблюдения, так как задолженность была уплачена в полном объеме. Позднее «Плитпром» обратился с заявлением об уточнении размера требований кредиторов и вновь вступило в дело о банкротстве комбината.
Созданное в 2003 году ООО «Плитпром» производит фанеру и деревянные фанерироаанные панели. Учредителем является ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК). В 2021 году контроль над комбинатом перешел семье предпринимателя Вячеслава Ляндаева. Сам он приобрел 38,6624% акций, 29,8992% — его сын, ныне гендиректор компании Евгений Ляндаев, еще 20,0538% — бизнесмен Александр Митрофанов. Сейчас данные об учредителях ПАО в Rusprofile отсутствуют.
ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» было зарегистрировано в 2001 году. Компания занимается производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. С сентября этого года руководителем комбината является Алексей Малышев. 90% долей уставного капитала принадлежат Ольге Неясовой, остальными 10% владеет Валентина Катаева. Согласно официальному сайту, СЛЗК было создано более 60 лент назад под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР. Тогда в составе предприятия было производство клеенной фанеры, мебели, столярных изделий, строительных деталей, сборных казарм и радиационно-модифицированных изделий.