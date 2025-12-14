«Дочка» пермского ДСК банкротит лесозаготовительный завод в Соликамске

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление ООО «Плитпром» о признании ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» (СЛЗК) несостоятельным. Сумма требований кредитора не уточняется. Следующее заседание по делу состоится 29 января, свидетельствует картотека суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, кредитором общества также может стать ПАО «Пермэнергосбыт». Параллельно с заявлением о вступлении в дело о банкротстве энергетическая компания 3 декабря подала иск о взыскании с СЛЗК 2,3 млн руб. задолженности за электрическую энергию, поставленную за минувший сентябрь. Кроме этого, свои требования заявила Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю. По состоянию на дату подачи заявления (29 сентября) общая сумма задолженности комбината перед налоговой составляет 6,9 млн руб.

Согласно картотеке суда, ранее ООО «Плитпром» уже обращался в суд с требованием признать соликамский комбинат банкротом. Зимой 2025 года сумма требований кредитора составила 5,4 млн руб. Однако 6 октября арбитраж отказал в удовлетворении требований и введении в отношении СЛЗК процедуры наблюдения, так как задолженность была уплачена в полном объеме. Позднее «Плитпром» обратился с заявлением об уточнении размера требований кредиторов и вновь вступило в дело о банкротстве комбината.

Созданное в 2003 году ООО «Плитпром» производит фанеру и деревянные фанерироаанные панели. Учредителем является ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК). В 2021 году контроль над комбинатом перешел семье предпринимателя Вячеслава Ляндаева. Сам он приобрел 38,6624% акций, 29,8992% — его сын, ныне гендиректор компании Евгений Ляндаев, еще 20,0538% — бизнесмен Александр Митрофанов. Сейчас данные об учредителях ПАО в Rusprofile отсутствуют.

ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» было зарегистрировано в 2001 году. Компания занимается производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. С сентября этого года руководителем комбината является Алексей Малышев. 90% долей уставного капитала принадлежат Ольге Неясовой, остальными 10% владеет Валентина Катаева. Согласно официальному сайту, СЛЗК было создано более 60 лент назад под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР. Тогда в составе предприятия было производство клеенной фанеры, мебели, столярных изделий, строительных деталей, сборных казарм и радиационно-модифицированных изделий.