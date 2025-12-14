Главные анонсы 15–21 декабря

15 декабря, понедельник

Президент Чехии Петр Павел назначит новое правительство республики в предложенном ему премьером Андреем Бабишем составе.

В Париже ожидается бессрочная забастовка сотрудников Лувра, недовольных методами работы администрации музея.

16 декабря, вторник

В Москве состоится заседание Совета глав субъектов РФ при МИД РФ под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В Москве пройдет церемония вручения Национальной банковской премии— 2025.

Верховный суд, как ожидается, рассмотрит жалобы Полины Лурье, оспаривающей сделку по продаже квартиры, принадлежащей певице Ларисе Долиной.

17 декабря, среда

В Госдуме пройдет правительственный час «Об энергетической стратегии России в условиях внешних вызовов» с участием зампреда правительства Александра Новака.

В Санкт-Петербурге начнется чемпионат России по фигурному катанию.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск ПАО «Газпром» о взыскании $1 млрд с компании Europol Gaz, концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young.

18 декабря, четверг

В Государственном Кремлевском дворце будет представлен новогодний балет «Щелкунчик» в исполнении воспитанников Академии русского балета имени Вагановой.

В Московском театре эстрады пройдет концерт «След кометы» к 90-летию народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

В России в повторный прокат выйдет фильм «Пятый элемент» Люка Бессона.

В Минске пройдет заседание VII Всебелорусского народного собрания.

19 декабря, пятница

Пройдет совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

В Москве состоится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

20 декабря, суббота

В Амурской области с космодрома Восточный ожидается пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с двумя космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».

В Татарстане в МВЦ «Казань Экспо» откроется международный фестиваль «Татар Жыры».

21 декабря, воскресенье

В Санкт-Петербурге начнется двухдневная неформальная встреча лидеров СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

В Волгограде пройдут Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебедевой.