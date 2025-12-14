Главные анонсы 15–21 декабря
Важные и интересные события предстоящей недели
15 декабря, понедельник
Президент Чехии Петр Павел назначит новое правительство республики в предложенном ему премьером Андреем Бабишем составе.
В Париже ожидается бессрочная забастовка сотрудников Лувра, недовольных методами работы администрации музея.
16 декабря, вторник
В Москве состоится заседание Совета глав субъектов РФ при МИД РФ под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В Москве пройдет церемония вручения Национальной банковской премии— 2025.
Верховный суд, как ожидается, рассмотрит жалобы Полины Лурье, оспаривающей сделку по продаже квартиры, принадлежащей певице Ларисе Долиной.
17 декабря, среда
В Госдуме пройдет правительственный час «Об энергетической стратегии России в условиях внешних вызовов» с участием зампреда правительства Александра Новака.
В Санкт-Петербурге начнется чемпионат России по фигурному катанию.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск ПАО «Газпром» о взыскании $1 млрд с компании Europol Gaz, концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young.
18 декабря, четверг
В Государственном Кремлевском дворце будет представлен новогодний балет «Щелкунчик» в исполнении воспитанников Академии русского балета имени Вагановой.
В Московском театре эстрады пройдет концерт «След кометы» к 90-летию народной артистки СССР Людмилы Гурченко.
В России в повторный прокат выйдет фильм «Пятый элемент» Люка Бессона.
В Минске пройдет заседание VII Всебелорусского народного собрания.
19 декабря, пятница
Пройдет совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
В Москве состоится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.
20 декабря, суббота
В Амурской области с космодрома Восточный ожидается пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с двумя космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».
В Татарстане в МВЦ «Казань Экспо» откроется международный фестиваль «Татар Жыры».
21 декабря, воскресенье
В Санкт-Петербурге начнется двухдневная неформальная встреча лидеров СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
В Волгограде пройдут Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебедевой.