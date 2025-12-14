Суд заочно приговорил экс-совладельца «Траста» Фетисова к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего совладельца банка «Траст» Николая Фетисова к восьми годам колонии. Его признали виновным в выводе из кредитной организации 14,6 млрд руб.

О приговоре Николаю Фетисову пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда. Наказание ему назначено совокупно по трем эпизодам дела о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Срок отбытия наказания начнет исчисляться, если Фетисова задержат на территории России или экстрадируют.

Суд начал рассматривать уголовное дело о выводе средств из банка «Траст» в отношении Николая Фетисова и еще одного экс-совладельца Сергея Беляева в феврале 2024 года. До этого уже были осуждены бывшие председатель правления «Траста» Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков, а также еще один экс-совладелец банка Илья Юров.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Трасте" все больше заочных посадок».