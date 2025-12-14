Уголовное дело возбуждено после ДТП с тремя погибшими в Кузбассе

Три человека погибли в результате автомобильной аварии в Новокузнецком округе Кемеровской области. ДТП произошло 13 декабря на трассе, связывающей Новокузнецк с Бийском в Алтайском крае.

По предварительным данным Госавтоинспекции Кузбасса, легковой автомобиль Kia Sorento выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Honda Crossroad. В результате погибли водитель Honda и два пассажира Kia. Еще одна пассажирка Honda госпитализирована.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Валерий Лавский