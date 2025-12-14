Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в Красноярске

Волейболисты новосибирского «Локомотива» оказались сильнее в сибирском дерби российской Суперлиги. Матч 13-го тура регулярного чемпионата между железнодорожниками и «Енисеем» состоялся 13 декабря в Красноярске.

Хозяевам удалось выиграть только первый сет. Затем инициатива перешла к новосибирцам, которые одержали победу со счетом 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:21). Диагональный новосибирцев Илья Казаченков набрал 25 очков.

Еще один сибирский клуб мужской Суперлиги — кемеровский «Кузбасс» — в 13-м туре уступил «Оренбуржью» 2:3.

Валерий Лавский