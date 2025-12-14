«Россия 25» проведет решающий матч на Кубке «Первого канала» в Новосибирске

Матчем между сборными «Россия 25» и Казахстана 14 декабря завершится в Новосибирске Кубок «Первого канала» по хоккею. Для победы в турнире российской команде достаточно не проиграть в основное время.

Турнир с участием трех национальных сборных стартовал 12 декабря. Тогда команда Белоруссии обыграла сборную Казахстана со счетом 4:1. На следующий день «Россия 25» была сильнее белорусских хоккеистов — 3:1. В составе хозяев забили Роман Канцеров и дважды Данил Аймурзин.

В случае же поражения российской сборной в сегодняшнем матче в основное время все три команды наберут равное количество очков, и тогда придется считать разность забитых и пропущенных шайб.

Валерий Лавский