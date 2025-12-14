Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Для обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший в направлении столицы.

Спустя примерно 20 минут с начала действия ограничений аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу.

Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропортах Краснодара, Геленджика, Грозного, Пскова. Петербургский аэропорт Пулково сначала прекращал только выпуск самолетов, а затем стал принимать и отправлять самолеты «по согласованию с соответствующими органами».