Орбан: изъятие активов России станет объявлением войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что изъятие заблокированных российских активов станет «объявлением войны».

«Любые действия с замороженными российскими активами - это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа»,— сказал господин Орбан. Запись в соцсети X опубликовал госсекретарь по вопросам международных коммуникаций Золтан Ковач.

12 декабря Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России до окончания боевых действий на Украине. До этого европейские страны голосовали за продление решения каждые полгода. 18 декабря страны ЕС проголосуют по вопросу об использовании €210 млрд из заблокированных средств для репарационного кредита Украине.