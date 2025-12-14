Bild: Трамп давит на Зеленского для получения уступок в переговорах

Президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки в мирных переговорах, пишет Bild со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что сейчас процесс переговоров продвигается активнее, чем когда-либо. Стратегия Дональда Трампа «может заключаться в использовании внутреннего политического ослабления» Владимира Зеленского после коррупционного скандала на Украине.

Собеседники Bild также сказали, что Евросоюз и США пока не выработали единую позицию для ведения переговоров. Некоторые европейские страны предлагают использовать замороженные активы России напрямую для поддержки Украины. Власти США настаивают на создании специального фонда для восстановления страны.