Росавиация рассказала о падении легкомоторного самолета в Подмосковье

В Серпуховском районе Подмосковья упал легкомоторный самолет Cessna 172. На борту находились два человека, они выжили.

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, самолет упал примерно в 17:00 мск. Пилота и пассажира искали на вертолете Ми-8. Около 21:00 мск их передали медицинским работникам на посадочной площадке Новинки.

Росавиация классифицировала падение самолета как аварию. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального межрегионального управления Росавиации.

Следственное управление на транспорте СКР сообщало о начале проверки по факту падения самолета. Оперативные службы сообщали ТАСС, что Cessna 172 упал во время взлета. Пострадал один человек.