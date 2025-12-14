Верховный суд не переписал «Черновик»

Как стало известно “Ъ”, военная коллегия Верховного суда России (ВС) отклонила кассационные жалобы участников громкого убийства в 2011 году дагестанского журналиста, главного редактора газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. За расправу, совершенную, как установили следствие и суд из мести за критические заметки, были осуждены трое исполнителей преступления и бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев — как заказчик. К моменту рассмотрения жалоб господин Исаев, несмотря на солидный возраст, успел отправиться на СВО и даже вернуться оттуда, получив ранение, а один из киллеров скончался в колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист, главный редактор газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов

Фото: Сергей Расулов / NewsTeam, Коммерсантъ Журналист, главный редактор газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов

Фото: Сергей Расулов / NewsTeam, Коммерсантъ

Тройка судей судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ, рассмотревшая на днях кассационные жалобы осужденных за убийство Хаджимурада Камалова, вынесла определение всего за пару часов. Судьи заранее изучили все доводы фигурантов и их адвокатов, новых вопросов не задавали и в результате определили оставить все жалобы без удовлетворения.

Стоит отметить, что жалобы подали только трое фигурантов громкого дела — признанный подстрекателем преступления Шамиль Исаев и двое непосредственных исполнителей Мурад Шуайбов и Магомед Хазамов. Еще один участник убийства Магомед Абигасанов, который подыскивал убийц и помогал следить за жертвой, жалобу не подавал.

Зато оправдать осужденных или смягчить им наказание просил ранее признанный потерпевшим брат погибшего Магди Камалов, который убежден, что кроме Абигасанова остальные фигуранты к смерти журналиста отношения не имеют.

Между тем в заседании по ВКС участвовали из мест лишения свободы только Хазамов и не подававший жалобы Абигасанов. Оказалось, что еще в феврале прошлого года господин Исаев, несмотря на то что ему было уже 62 года, согласно представленным адвокатом документам, отправился на СВО. Отслужив какое-то время, он, по сообщениям из Дагестана, приезжал на побывку к родным. Но участвовать в заседании суда он не мог, так как находится сейчас на лечении после полученного на передовой ранения. Судьи учли этот момент, но особо отметили в определении, что «информация, связанная с участием Исаева в специальной военной операции, освобождением его от наказания условно с последующим погашением судимости в порядке ст. 80, ст. 86 УК РФ, не может служить основанием для отмены или изменения обжалованных судебных решений».

Между тем, как пояснил “Ъ” адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров, его подзащитный скончался в прошлом году в местах лишения свободы. По некоторым данным, это мог быть суицид. Тем не менее, как уточнил господин Джабиров, у него «есть полномочия продолжать защиту честного имени покойного», и он, как и адвокаты других осужденных, намерен подать следующую жалобу на обвинительный приговор и решения апелляционной и кассационных инстанций — в рамках надзора в ВС РФ.

Напомним, как рассказывал “Ъ”, учредитель и директор ОАО «Свобода слова», выпускающего еженедельник «Черновик», Хаджимурад Камалов был расстрелян в Махачкале 15 декабря 2011 года. Он попал под огонь киллеров при выходе поздно вечером из редакции «Черновика», а свидетелями стали как коллеги журналиста, так и приехавший за ним по вызову водитель такси. Преступление числилось нераскрытым девять лет, когда СКР назвал имена четверых участников расправы, включая уже бывшего вице-премьера республиканского правительства Шамиля Исаева. Как установило следствие, в 2011 году, он, будучи тогда депутатом Народного собрания Дагестана и возглавляя в парламенте комитет по бюджету, финансам и налогам, подвергался критике со стороны Хаджимурада Камалова. Это мешало продвижению народного избранника по карьерной лестнице, и он «заказал» устранение журналиста своему односельчанину Магомеду Абигасанову, пообещав ему 1 млн руб. и теневые доходы от АЗС. Последний же привлек к убийству Хазамова и Шуайбова, которые и выпустили из пистолетов в пытавшегося от них убежать журналиста 14 пуль, 9 из которых попали в цель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Первым был задержан Абигасанов. Как отмечали в СКР, его личность удалось установить по точно составленному художником-криминалистом портрету, а восстановить его образ на бумаге помогали ведомственные психологи. Задержанный стал сотрудничать со следствием, и вскоре обвинение предъявили и трем его подельникам, включая организатора. К этому времени эти трое уже были судимы. Мурад Шуайбов получил 10,5 года за убийство журналиста газеты «Истина» Абдулмалика Ахмедилова, которое было совершено в 2009 году.

Как установил суд, после бытового конфликта он решил припугнуть журналиста, выстрелив из обреза в его машину, но перестарался — выпущенная в машину господина Ахмедилова пуля попала в жертву, а ранение оказалось смертельным.

В декабре 2018 года Магомед Хазамов был осужден на три года за хранение боеприпасов и наркотиков. А в 2020 году Лефортовский райсуд Москвы на 4,5 года осудил Шамиля Исаева, признав его виновным в хищении более 50 млн руб., выделенных из бюджета на восстановление турбазы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе республики, которая чиновнику и принадлежала.

На следствии Мурад Шуайбов довольно неожиданно написал явку с повинной. Впрочем, потом он от нее отказался, заявив, что показания на видеокамеру из него были выбиты оперативниками полиции, а его выбрали на роль убийцы, вспомнив его причастность к гибели другого журналиста. Его защита настаивала, что на момент убийства у него имелось алиби, а показания свидетелей противоречивы. Адвокаты даже провели психолого-лингвистическую экспертизу видео с признанием с привлечением экспертов РАН, которые указали: ответы интервьюируемого заложены в вопросах интервьюирующего. Адвокаты бывшего вице-премьера также отвергали все обвинения, настаивая, что у него просто не было мотива убивать журналиста, так как критических заметок просто не было. Кроме того, было много ссылок на недоработки следствия, противоречий в показаниях свидетелей и т. д.

Защита не скрывает, что фигуранты очень рассчитывали на суд присяжных. Однако они были лишены этой возможности — следователи СКР к первоначальным обвинениям в убийстве по найму, бандитизме и обороте оружия (ч. 2 ст. 105, ст. 209, ст. 222 УК РФ) инкриминировали «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность» (ст. 277 УК). И, учитывая возможный террористический подтекст преступления, уголовное дело было направлено в Южный окружной военный суд. В прениях сторон прокурор требовал для всех подсудимых помимо Абигасанова пожизненных сроков заключения. Но суд снял обвинение по ст. 277 УК, назначив с учетом прежних приговоров Исаеву и Абигасанову по 16 лет лишения свободы, а Шуайбову и Хазамову — 23 и 24 года соответственно. Позже этот приговор подтвердил Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе.

Сергей Сергеев