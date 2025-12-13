Зеленский подтвердил встречу с представителем Трампа в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится к встречам с представителями США и Евросоюза «в ближайшие дни» в Берлине. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Самое главное — будут встречи у меня с представителями Президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира»,— написал господин Зеленский. Он отметил, что сейчас шанс завершить боевыя действия на Украине очень высок.

Владимир Зеленский также рассказал, что секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров представит доклад по уже состоявшимся контактам. Начальник Генштаба Андрей Гнатов будет работать по деталям гарантий безопасности для Украины, написал господин Зеленский.

Сегодня The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетит в Берлин, где встретится с Владимиром Зеленским. Их переговоры запланированы на 14 декабря. Как уточнили собеседники газеты, на встрече по вопросам урегулирования конфликта на Украине будут присутствовать в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц.