В субботу на дорогах Оренбуржья в ДТП погибли четыре человека

В Шарлыкском районе Оренбургской области в результате ДТП погибли 2 человека, сообщила в субботу полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным регионального УМВД, 21-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze двигался со стороны Оренбурга в направлении Казани. Не справившись с управлением и не выбрав безопасную скорость, он выехал на встречную полосу движения, где его автомобиль столкнулся с грузовиком Scania. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Cruze скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Вечером субботы на 365-м километре автодороги Самара — Оренбург 54-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Пассажирка автомобиля «Лада Приора» погибла на месте, водитель этого автомобиля была госпитализирована. Водителю Mercedes медпомощь оказана на месте ДТП. Обстоятельства и виновников смертельного ДТП устанавливает полиция.

Ранее, в субботу утром, ведомство сообщило о гибели в Бугуруслане 18-летнего пассажира автомобиля «Лада Калина», 17-летний водитель которого, совершая разворот, не пропустил встречный автомобиль.

Андрей Васильев