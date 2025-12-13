На дорогах Самарской области введены временные ограничения из-за метели

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий с 21:00 местного времени 13 декабря 2025 года введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на дорогах Самарской области. Об этом в субботу вечером сообщило региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что ограничение действует на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 890-го по 982-й км.

Причина введения ограничения — сильный снег, метель и ограниченная видимость.

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения — 8 утра местного времени 14 декабря 2025 года.

При сохранении неблагоприятных погодных условий срок действия ограничения может быть изменен, отмечают в полиции.

Ранее, в 19 час., со ссылкой на информацию ГАТ, ГУ МВД сообщало, что на дорогах Самарской области в связи с ухудшением погодных условий введены временные ограничения с 17 час. 13 декабря до наступления благоприятных условий.

Региональное ГУ МЧС с 18 час. объявило оранжевый уровень опасности, сообщая, что в ночь на 14 декабря местами в Самарской области ожидается сильный снегопад, а днем 14 декабря —усиление северо-западного ветра с порывами до 17-22 метров в секунду, метель, ухудшение видимости до 500-1000 м, на дорогах снежные заносы.

Днем в субботу ГАИ Ульяновской области в связи с ухудшением погодных условий, метелью и снежными заносами объявило о закрытии региональных и федеральных трасс на территории региона для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей.

ГУ МЧС Оренбургской области также сообщает об ожидаемом ухудшении погодных условий в регионе ночью и днем 14 декабря. Ведомство отмечает, что ожидаются очень сильный снег и очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду.

О закрытии трасс в Оренбургской области полиция пока не сообщала.

Андрей Васильев