Силовики ворвались в московский бар на вечеринку в честь юбилея moloko plus

Силовики ворвались в бар «Невротик» на Яузской улице, где проходила вечеринка в честь 10-летия альманаха moloko plus, сообщает корреспондент «Ъ». В рейде участвовали около 10 силовиков, на них были опознавательные знаки ОМОНа.

Мужчинам приказали лечь на пол, девушкам позволили сесть на стулья. У посетителей проверяли телефоны, наличие наркотиков, фотографировали документы. Корреспондент «Ъ» передает, что силовики спрашивали у гостей мероприятия про отношение к конституционному строю и правительству. У девушек, в частности, спрашивали про их мнение о феминитивах. На входе дежурил сотрудник Росгвардии и не пускал новых посетителей в бар.

Moloko plus — независимое российское издательство, которое позиционирует себя как контркультурный альманах. Его основал журналист Павел Никулин. Альманах выходит с 2015 года. В его номерах затрагиваются острые социальные темы: терроризма, наркотиков, сексуальных и гендерных свобод, территориальных конфликтов, революционных преобразований и другие.

Степан Мельчаков, Дария Максимова