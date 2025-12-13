Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

14 декабря в Татарстане ожидаются сильный снег, заносы и -16 градусов

В воскресенье, 14 декабря, на территории Татарстана местами пройдут сильные снегопады и метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

14 декабря в Татарстане ожидается сильный снег

14 декабря в Татарстане ожидается сильный снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

14 декабря в Татарстане ожидается сильный снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Температура воздуха ночью составит от -16 до -11 градусов, днем опустится до показателей от -14 до -9 градусов. Местами ожидаются порывы ветра до 22 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от -15 до -13 градусов. Днем в городе местами пройдут небольшие снегопады с метелью, максимальная температура достигнет от -12 до -10 градусов. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Влас Северин