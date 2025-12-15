Зарегистрировано в июле 1993 года в Москве. ПАО «Вымпелком» предоставляет интегрированные услуги мобильной и фиксированной связи в РФ под брендом «Билайн». Абонентская база не раскрывается с конца 2023 года, тогда она составляла 44,1 млн человек, постепенно снижаясь. По данным Совкомбанка, компания на 2024 год занимала 14% телеком-рынка в денежном выражении. По данным отчетности по МСФО за 9 месяцев 2025 года, выручка от операционной деятельности выросла на 6,5%, до более 243 млрд руб. EBITDA — на 6,8%, до 106 млрд руб., капитальные затраты — на 40,7%, до 58,9 млрд руб., когда соотношение чистый долг/EBITDA — сократилось на 0,01 ед., до 2,38. Чистую прибыль в компании не раскрывают.

В конце 2024 года была закрыта сделка по продаже нидерландским холдингом Veon «Вымпелкома» топ-менеджменту компании во главе с Александром Торбаховым. Крупнейшим акционером Veon был Letterone Holdings, учрежденный Михаилом Фридманом и другими. Нынешние совладельцы головной структуры «Вымпелкома» скрыты. В июле 2025 года стало известно, что Александр Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «Вымпелкома», а также гендиректором головной структуры ПАО. Новым гендиректором стал топ-менеджер «Альфа-групп» Леонид Афендиков, которого вскоре сменил бывший гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.