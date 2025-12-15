Анохин Сергей Николаевич

Родился 24 июля 1979 года в Москве. Окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит». В 2000 году начал карьеру в американской ИТ-компании SAS. Позже занял позицию вице-президента, начальника управления в розничном банке ВТБ-24. С 2011 года — вице-президент, заместитель финансового директора. В 2014 году присоединился к головному банку ВТБ, где возглавил финансовый блок новой бизнес-линии. В 2015–2016 годах также руководил планово-экономическим департаментом Банка Москвы.

С 2017 года он работал в ПАО «Ростелеком», где курировал стратегическое планирование, инновационное развитие, слияния и поглощения, взаимодействие с инвесторами, а также проекты трансформации и повышения операционной эффективности. С 2018 года назначен старшим, а позднее первым вице-президентом и финансовым директором ПАО «Ростелеком». Возглавил ПАО «Вымпелком» 2 сентября 2024 года.