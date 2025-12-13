В Татарстане спасли провалившегося под лед 21-летнего рыбака

В Чистопольском районе Татарстана 21-летний рыбак провалился под лед на Каме, его удалось спасти. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел вчера, 12 декабря, вблизи села Змеево. По информации ведомства, толщина льда в месте происшествия составляла менее 7 сантиметров. Рыбак самостоятельно выбраться из воды не смог и нуждался в помощи спасателей.

В МЧС напомнили о действующей в республике административной ответственности за выход на тонкий лед. Нарушителям грозит штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.

Влас Северин