На капитальный ремонт автомобильных дорог Козьмодемьянск — Большой Сундырь и Картуково — Еласы — Пайгусово в Марий Эл выделили 95,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капремонт двух дорог в Марий Эл направят 95,7 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На капремонт двух дорог в Марий Эл направят 95,7 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить работы на двух участках: устройство недостающих остановок и освещения на трассе Козьмодемьянск — Большой Сундырь, а также монтаж освещения на участке Картуково — Еласы — Пайгусово (км 0+003 — км 0+300).

В перечень работ входят земляные работы, устройство дорожной одежды, монтаж опор освещения, кабельных линий, установка дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесение разметки.

Работы должны быть завершены не позднее 1 октября 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Влас Северин