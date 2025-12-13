Лыжники Коростелев и Непряева прошли квалификацию на зимнюю Олимпиаду

Представители Татарстана, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева прошли квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Савелий Коростелев преодолел дистанцию спринтерской гонки за 2 минуты 28,15 секунды, уступив лидеру 8,32 секунды. Результат спортсмена оказался достаточным для выполнения олимпийского норматива. Аналогичного успеха добилась Дарья Непряева, занявшая 39-е место в спринтерской гонке.

Несмотря на прохождение квалификации, участие лыжников в Олимпиаде-2026 пока не гарантировано. Спортсменам предстоит пройти дополнительные проверки на соответствие критериям нейтральности, а также получить официальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Влас Северин