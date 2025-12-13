Интернет витает в облаках

В российских самолетах может появиться интернет. О таких планах сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Ведомство хочет установить на лайнерах интернет-терминалы российского производства, а устройства пассажиров будут подключаться к ним через Wi-Fi. Разработчиком выступит компания «Бюро 1440». В Росавиации допустили, что для установки придется менять конструкцию самих воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Интернет на борту самолетов из России был и раньше, однако из-за санкций перевозчикам придется создавать новую технологию, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Использовался спутниковый интернет. Услуга предоставлялась через зарубежных провайдеров. После введения санкций авиакомпании уже не могли их использовать. И сейчас речь идет о том, что российский разработчик реализует проект низкоорбитальной спутниковой группировки, с помощью которой можно будет предоставлять высокоскоростной доступ в сеть. Далее встанет вопрос, чтобы дооборудовать воздушные суда спутниковыми терминалами, позволяющими получать сигнал. А дальше нужно будет раздавать доступ через Wi-Fi.

Сейчас еще не сформирована низкоорбитальная спутниковая группировка, с которой будет раздаваться интернет. Поэтому говорить о том, что у нас есть какие-то проблемы или их нет, преждевременно. Но не думаю, чтобы были какие-то трудноразрешимые вопросы, связанные с установкой соответствующих антенн, модемов на борт самолета. Это не такое уж сложное оборудование. Что-то можно приобрести в Китае, что-то — сделать самостоятельно. Ничего невозможного в этом нет. Рано говорить о том, сколько будет эта услуга стоить для нас как для пассажиров. Но в целом в относительных ценах это будет явно не дороже, чем спутниковый интернет, который был 10 лет назад. Естественно, с поправкой на инфляцию. Традиционным подходом является предоставление услуг на платной основе. При этом для отдельных категорий пассажиров, например бизнес-класса, может быть эта услуга уже включена в стоимость билета. Это наиболее логичный подход».

Предполагается, что терминалы будут использовать в самолетах МС-21, ТУ-214 и Sukhoi Superjet 100. Но на интеграцию этих технологий может уйти много времени и денег, считает независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин: «Не уверен, что стоимость будет доступной, потому что даже с учетом возможного субсидирования со стороны авиакомпаний, в любом случае это большие инвестиции, которые придется отбивать. Скорее всего, системы будут установлены в качестве эксперимента на ограниченном количестве рейсов. Потом, возможно, возможность подключиться к бортовому интернету будут продвигать для каких-нибудь премиум-пассажиров, премиум-тарифов. Возможно, авиакомпании зашьют опцию в свои программы лояльности. Но ничего нового тут не изобретают. Это все мы уже давно видели в других авиакомпаниях. И мы идем ровно той же дорогой».

Обеспечить своих пассажиров интернетом планирует «Аэрофлот». В октябре гендиректор Сергей Александровский говорил, что Wi-Fi на пассажирских лайнерах может появиться к 2027 году.

Астон О'Салливан, Егор Парфенов