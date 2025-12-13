Лев пострадал при ударе БПЛА по зоопарку в Запорожской области

Два дрона ВСУ ударили по зоопарку в Васильевском округе Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По предварительным данным, пострадал один лев, его ранили осколки. Центр для животных получил серьезные повреждения. Часть вольеров, где содержались тигры, разрушена, написал господин Балицкий. Сейчас проходит оценка разрушений.

Зоопарк находится в городе Васильевка, рядом с Каховским водохранилищем. За прошедшую неделю Евгений Балицкий три раза сообщал о налете БПЛА на город. В результате повреждены жилые дома, двое человек пострадали.