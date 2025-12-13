Наставник сборной «Россия 25» оценил игру молодого форварда из «Локомотива»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг положительно оценил игру своего подопечного Егора Сурина из ярославского ХК «Локомотив» на Кубке Первого канала. Видеозапись с комментарием Сурин разместил в своем Telegram-канале.
Фото: ХК «Локомотив»
Сейчас в Новосибирске проходит Кубок Первого канала. За сборную России выступают три игрока «Локомотива»: Александр Елесин (капитан), Георгий Иванов и Егор Сурин. 13 декабря «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии со счетом 3:1. По ходу матча среди ярославских хоккеистов отличился форвард Егор Сурин — помог забить вторую шайбу.
«Егор — молодчик, не подвел, не удалился ни разу. Контроль эмоций, играл на команду. И сыграл правильно в средней зоне, увидели силовой прием»,— прокомментировал Ротенберг игру молодого нападающего.
14 декабря «Россия 25» встретится со сборной из Казахстана.