Премьер Словакии: после урегулирования на Украине Запад «побежит» к России

После урегулирования конфликта на Украине страны Запада будут стремиться как можно быстрее восстановить взаимодействие с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Не будем наивными! Как только закончится война, каждая западная страна будет туда (к России. - "Ъ") бежать»,— сказал господин Фицо в эфире STVR.

Премьер-министр также выступил за восстановление двусторонних отношений Братиславы с Москвой. Он заявил, что попросит министра иностранных дел Словакии в ближайшее время возобновить работу двусторонних комиссий по экономическому сотрудничеству.

Внешняя политика Словакии носит многовекторный характер и ориентирована «на все четыре стороны света», сказал Роберт Фицо. По его словам, действующее правительство Словакии заинтересовано в полной нормализации отношений с Россией и скорейшем прекращении конфликта на Украине.

Господин Фицо также назвал попытки Еврокомиссии запретить Словакии закупать российский газ абсурдными. Политик заявил, что Словакия совместно с Венгрией намерена оспорить действия ЕК в судебном порядке.