ГАИ Ульяновской области ввела ограничения на дорогах региона в связи с сильной метелью

В субботу вечером Госавтоинспекция Ульяновской области объявила о введении временных ограничений на дорогах региона в связи с ухудшающимися погодными условиями — сильным ветром, метелью, плохой видимостью и возможными снежными заносами на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Первоначально были введены ограничения с 17 час. для автобусов осуществляющих пассажирские перевозки и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в соответствии с распоряжением регионального минтранса от 13 декабря.

Позднее ГАИ сообщила, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с распоряжениями ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» и ФКУ «Поволжскуправтодор» от 13 декабря также вводятся ограничения для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории региона: Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре; Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск; M-5 «Урал», подъезд к Ульяновску; А-151 Цивильск — Ульяновск; М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск; Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Ограничения вводятся до наступления благоприятных погодных условий, предварительно — до 8 утра местного времени 14 декабря.

ГАИ призывает водителей быть предельно осторожными, без особой надобности не выезжать на загородные трассы. При этом отмечает, что экипажи ДПС Госавтоинспекции, находящиеся на маршрутах патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную или сложную ситуацию.

Андрей Васильев