РЕН ТВ: пассажир покончил с собой на борту рейса Абакан — Москва

Пассажир умер во время полета на рейсе авиакомпании S7 из Абакана в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. Спасти мужчину не удалось.

По данным РЕН ТВ, тело 30-летнего пассажира нашли в туалете самолета. Источник СМИ утверждает, что он совершил суицид. В S7 не назвали причину смерти. «Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово) и был встречен экстренными службами. Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами»,— сообщили ТАСС в авиакомпании.

В пресс-службе S7 отметили, что экипаж действовал строго по всем процедурам. В авиакомпании выразили соболезнования родным и близким погибшего.