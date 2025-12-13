Поедание мандаринов на скорость и гадание на киндер-сюрпризах — это лишь некоторые новогодние корпоративные обычаи, которые приняты в крупных российских корпорациях. Среди самых распространенных активностей —игра в «Тайного Санту». Но есть и совсем необычные варианты, к примеру, выезд на природу с самоваром.

Топ-менеджеры рассказали “Ъ FM” какие предновогодние традиции соблюдаются в их компаниях:

Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «У нас все ритуалы проходят дома. Мы используем магию — у меня два денежных дерева в кабинете, три дома и одно на даче. Каждый год я пишу записку под бой курантов с пожеланиями: рост объемов выручки, чистая прибыль, бонусы и прочее. Потом ее надо быстро сжечь, проглотить, запить шампанским Crystal. Работает на 100%».

Основатель компании «Технологии развития» Сергей Ситников: «Мы стараемся под Новый год уделить время общению друг с другом. Очень люблю самовар и увлекаюсь русской тематикой. Мы собираемся с сотрудниками, выбираем какое-то место на Верхней Волге, например, или едем Суздаль и устраиваем мероприятие в традициях русского чаепития с самоваром Баташева. Кто-то испечет пироги к столу, кто-то примет участие в оформительской части. Семейный праздник нас очень объединяет».

Управляющий партнер федеральной сети маникюра и педикюра «Пальчики» и основатель бьюти-пространства Faceology Нина Литвинова: «У нас большое количество ритуалов. Отправляем мандарины нашим сотрудникам, партнерам — витаминный заряд декабря. Еще одна уникальная традиция: управляющий SEO вместе с HR-директором объезжает каждый наш салон в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. В этом году мы написали письма Деду Морозу. Запросы разные. Кто-то просит компьютер, кто-то — обычное человеческое счастье. Мы их действительно отправляем Деду Морозу».

Совладелица и вице-президент TWIGA Communication Карина Оганджанян: «Ритуалов вроде сжигания списка желаний под бой курантов у нас нет. Но мы проводим детский Новый год. Дети, примерно 50 человек, приходят в офис. Там уже стоит огромная елка, под которой много подарков, но непонятно от кого и кому. И в последний рабочий день у нас есть традиция — это всегда большой тазик с оливье и шампанское, желательно "Советское". Выключен свет, горят ирлянды».

Директор и владелец агентства «Сокур и партнеры — Pr + Digital» Дмитрий Сокур: «Ритуал, которому уже очень много лет, — гадание с помощью киндер-сюрпризов. Все вместе вскрываем шоколадные яйца, потом интерпретируем игрушку-сюрприз, как это может повлиять на наш бизнес. Робот, например, к автоматизации процессов, животное — к какому-то новому партнерству, супергерой — к прорывному проекту».

Предприниматель и руководитель онлайн-школы скорочтения «Чертоги разума» Маргарита Елисеева: «Мы все работаем онлайн. Команда разбросана по во всей стране. Поэтому внедряем, например, премиальные смешные подарки в Telegram. Это запомнится человеку, останется у него в профиле, даже если мы перестанем работать вместе. Такой знак внимания на удачу».