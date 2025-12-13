Аварийные отключения света в Пензенской области произошли в 19 тыс. домах

По последним данным, аварийные отключения электроэнергии в Пензенской области затронули более 19 тыс. домовладений, 76 тыс. человек, а также свыше 200 социально значимых объектов и 60 котельных в 166 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По состоянию на 14:30 электроснабжение восстановлено в 121 населенном пункте. Светом обеспечены 12 тыс. домов, 45 тыс. человек и 166 учреждений, а также 50 котельных. Работы по подключению продолжаются в микрорайоне Арбеково города Пензы.

В ликвидации последствий аварии задействовано 61 бригада, состоящая из 218 специалистов и 92 единиц техники. На данный момент без электроснабжения остаются более 7 тыс. домов в 45 населенных пунктах, где проживает свыше 31 тыс. человек. 60 социально значимых объектов и 12 котельных функционируют на резервных источниках энергии.

Олег Мельниченко поручил сотрудникам администраций контролировать ход работ на критически важных объектах и оперативно информировать о ситуации. Следующее заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС запланировано на 21:00. «Чтобы на всех сейчас критических направлениях находились распределенные ответственные работники администрации и лично контролировали. Все процессы докладывали. Мне нужен нормальный контроль ситуации», — сказал глава региона.

Нина Шевченко