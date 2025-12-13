Александра Чеховского назначили первым зампрокурором Татарстана

Александр Чеховский назначен первым заместителем прокурора Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 ноября 2025 года. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Александр Чеховской

Фото: Прокуратура Республики Татарстан Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Александр Чеховской

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

Александр Чеховский начал карьеру в органах прокуратуры в 2007 году. Первоначально он работал следователем прокуратуры Заволжского района Ярославля. С 2021 по 2022 год он руководил прокуратурой Ярославля, а с 2022 по 2025 год работал заместителем прокурора Республики Татарстан.

Влас Северин