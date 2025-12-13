Полиция завела уголовное дело на водителя BMW, который избил тренера «Динамо»

По факту избиения тренера астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого, личность которого предварительно установлена.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента и проводят процессуальную проверку по данному делу. Дополнительные сведения о состоянии здоровья пострадавшего тренера не приводятся.

Напомним, Георгия Заикина избил водитель BMW на ул. Бакинской. Причины неизвестны.

Нина Шевченко