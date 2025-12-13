В Татарстане неубранными остаются 46 тысяч га технических культур

В Татарстане завершается уборочная кампания технических культур, однако 46 тыс. га площадей остаются неубранными. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

За последние две недели в республике убрали 30 тыс. га технических культур, включая 8 тыс. га кукурузы и 22 тыс. га подсолнечника. Наибольший объем неубранных площадей зафиксирован в Нижнекамском (4,4 тыс. га), Бугульминском (4,2 тыс. га) и Муслюмовском (4,2 тыс. га) районах.

Всего вывезено 1 млн 322 тыс. тонн сахарной свеклы, из которых 1 млн 308 тыс. тонн уже переработаны. Общий объем произведенного сахара составляет 184 тыс. тонн, что соответствует 14,5% от общего объема производства.

Влас Северин