Несколько населенных пунктов Северной Осетии обесточены из-за непогоды

Некоторые населенные пункты Северной Осетии остались без электроснабжения из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Все службы жилищно-коммунального сектора переведены на усиленный режим работы. В профильном министерстве работает Оперативный штаб для контроля и ликвидации последствий непогоды»,— написал господин Меняйло в своем Telegram-канале.

Специалисты оперативно получают информацию об отключениях и выезжают, чтобы устранить аварии. Власти республики делают все, чтобы восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки, сообщил Сергей Меняйло.

«Из-за шквального ветра одновременно вышли из строя линии электропередач во Владикавказе, Беслане, Ардоне, Моздокском, Кировском и Пригородном районах»,— приводит слова министра ЖКХ Северной Осетии Тимура Караева ведомство в Telegram-канале. Свет отключился в домах, остановилась работа котельных и подкачек, сообщил министр.

На данный момент восстановлено энергоснабжение в городах Беслан и Ардон, специалисты запускают фидеры в селах Михайловском и Кадгароне. Аварийные работы ведутся на фидерах в селах Сунжа и Ольгинское, а также станице Архонской, рассказал господин Караев.