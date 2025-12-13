Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославец Вячеслав Рогозин завоевал серебро чемпионата мира по боксу

Ярославский спортсмен Вячеслав Рогозин в финальном поединке чемпионата мира по боксу раздельным решением судей уступил Сакену Бибосынову из Казахстана и стал серебряным призером. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

Фото: Министерство спорта Ярославской области

Чемпионат мира по боксу проходил в ОАЭ. Ярославец выступал в весовой категории до 54 кг. В полуфинале Рогозин победил Асилбека Жалилова из Узбекистана, в четвертьфинале — Рафаэля Лосано из Испании, в 1/8 — Санжая Сейдекматова из Киргизии.

В 2024 году ярославский спортсмен стал победителем первенства мира по боксу среди юниоров 17-18 лет. В августе 2025 года Вячеслав Рогозин стал чемпионом России по боксу в категории до 54 кг.

