Ярославец Вячеслав Рогозин завоевал серебро чемпионата мира по боксу

Ярославский спортсмен Вячеслав Рогозин в финальном поединке чемпионата мира по боксу раздельным решением судей уступил Сакену Бибосынову из Казахстана и стал серебряным призером. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Ярославской области Фото: Министерство спорта Ярославской области

Чемпионат мира по боксу проходил в ОАЭ. Ярославец выступал в весовой категории до 54 кг. В полуфинале Рогозин победил Асилбека Жалилова из Узбекистана, в четвертьфинале — Рафаэля Лосано из Испании, в 1/8 — Санжая Сейдекматова из Киргизии.

В 2024 году ярославский спортсмен стал победителем первенства мира по боксу среди юниоров 17-18 лет. В августе 2025 года Вячеслав Рогозин стал чемпионом России по боксу в категории до 54 кг.