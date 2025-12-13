В Астрахани 140 бригад находятся в режиме повышенной готовности из-за шторма

В Астраханской области подготовлены силы и средства для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных условий. Более 140 бригад «Астраханьэнерго» приведены в состояние повышенной готовности, в их составе работают 557 специалистов и 380 единиц специализированной техники, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

В настоящее время зафиксированы локальные перебои с электроснабжением в Красноярском, Икрянинском, Енотаевском, Приволжском районах и Трусовском районе Астрахани. Энергетики ведут работы по восстановлению поврежденных участков сети.

Жители региона могут оперативно сообщать о нарушениях в электроснабжении и замеченных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры по телефону 8-800-220-0-220 или по номеру 220 с мобильных телефонов.

Нина Шевченко